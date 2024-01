La definizione e la soluzione di: Vi ha sede la Croce Rossa Internazionale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Movimento internazionale della croce rossa e della mezzaluna rossa, spesso indicato semplicemente come croce rossa o mezzaluna rossa, costituisce la più grande...

Ginevra (in francese e ufficialmente: Genève /.nv/; in tedesco: Genf /'gf/; in romancio: Genevra) è un comune svizzero di 201 818 abitanti del Canton Ginevra; ha lo status di città ed è la capitale del cantone.

È la seconda città più popolata del paese dopo Zurigo e la seconda piazza finanziaria più importante della Svizzera dopo Zurigo. È situata dove il Lago di Ginevra riconfluisce nel fiume Rodano. Nel 2019 Ginevra è stata classificata da Mercer, insieme a Zurigo e Basilea, tra le dieci città con la migliore qualità della vita al mondo.

Italiano

Nome proprio

Ginevra ( approfondimento) f

nome proprio di persona femminile (toponimo) (geografia) città in Svizzera

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.