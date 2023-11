Vi ha sede l Accademia Aeronautica

141°e40.822; 14.141 l'è un istituto militare per la formazione degli ufficialimilitare. laè posta nel comune...

Pozzuoli (Pezzule /pt'tsul/ in dialetto napoletano, /pt'tsul/ in dialetto puteolano) è un comune italiano di 76 103 abitanti della città metropolitana di Napoli in Campania. Fa parte dell'area urbana di Napoli, risultando strettamente conurbato con la città capoluogo.