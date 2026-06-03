Rendono le banconote più complicate da falsificare
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Rendono le banconote più complicate da falsificare' è 'Filigrane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Rendono le banconote più complicate da falsificare
- Risposta: FILIGRANE
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 4
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: FIAE
- Inizia con: F
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Filigrane? Le filigrane sono disegni sottili impressi nelle banconote che rendono più difficile copiarle. Questi dettagli nascosti si vedono solo con la luce giusta, proteggendo il valore del denaro e mantenendo la sicurezza nelle transazioni quotidiane. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Rendono le banconote più complicate da falsificare: risposta da 9 lettere
La soluzione associata alla definizione "Rendono le banconote più complicate da falsificare" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Filigrane. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.