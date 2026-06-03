Rendono le banconote più complicate da falsificare

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Rendono le banconote più complicate da falsificare' è 'Filigrane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

F I L I G R A N E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Rendono le banconote più complicate da falsificare

Rendono le banconote più complicate da falsificare Risposta: FILIGRANE

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 4

4 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: F I A E

Inizia con: F

F Finisce con: E

Perchè la soluzione è Filigrane? Le filigrane sono disegni sottili impressi nelle banconote che rendono più difficile copiarle. Questi dettagli nascosti si vedono solo con la luce giusta, proteggendo il valore del denaro e mantenendo la sicurezza nelle transazioni quotidiane. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Rendono le banconote più complicate da falsificare: risposta da 9 lettere

La soluzione associata alla definizione "Rendono le banconote più complicate da falsificare" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Filigrane. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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