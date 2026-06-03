Rendono le banconote più complicate da falsificare

Anna Gallo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Rendono le banconote più complicate da falsificare' è 'Filigrane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

FILIGRANE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Rendono le banconote più complicate da falsificare
  • Risposta: FILIGRANE
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    FIAE
  • Inizia con: F
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Filigrane? Le filigrane sono disegni sottili impressi nelle banconote che rendono più difficile copiarle. Questi dettagli nascosti si vedono solo con la luce giusta, proteggendo il valore del denaro e mantenendo la sicurezza nelle transazioni quotidiane. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Rendono le banconote più complicate da falsificare: risposta da 9 lettere

La soluzione associata alla definizione "Rendono le banconote più complicate da falsificare" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Filigrane. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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