Banconote e monete
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Banconote e monete' è 'Contanti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CONTANTI
Vuoi approfondire la risposta Contanti? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Contanti? I contanti sono il denaro fisico costituito da monete e banconote, utilizzato per le transazioni quotidiane. Rappresentano un mezzo di pagamento immediato e diretto tra le persone, senza bisogno di strumenti elettronici. La loro presenza è fondamentale nelle economie più tradizionali, offrendo semplicità e rapidità nelle operazioni di acquisto e vendita.
Banconote e monete nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Contanti
La definizione "Banconote e monete" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Contanti'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Banconote e monete
- Risposta: CONTANTI
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: C_______
- Inizia con: C
- Finisce con: I
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Contanti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Banconote e monete". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: È vietato dai 2000 € in suI quattrini l uno sull altroLe monete cubaneSi riempiono di moneteAllineava le monete CEEImpronta per le moneteL impronta per le monete