Banconote e monete

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Banconote e monete' è 'Contanti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONTANTI

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Perché la soluzione è Contanti? I contanti sono il denaro fisico costituito da monete e banconote, utilizzato per le transazioni quotidiane. Rappresentano un mezzo di pagamento immediato e diretto tra le persone, senza bisogno di strumenti elettronici. La loro presenza è fondamentale nelle economie più tradizionali, offrendo semplicità e rapidità nelle operazioni di acquisto e vendita.

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Banconote e monete nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Contanti

La definizione "Banconote e monete" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Contanti'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Banconote e monete

Banconote e monete Risposta: CONTANTI

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: C_______

C_______ Inizia con: C

C Finisce con: I

Le 8 lettere della soluzione

C Como O Otranto N Napoli T Torino A Ancona N Napoli T Torino I Imola

La soluzione 'Contanti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Banconote e monete". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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