Rendono meno faticoso il trasporto della valigia

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Rendono meno faticoso il trasporto della valigia' è 'Rotelle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROTELLE

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Perché la soluzione è Rotelle? Le rotelle sono componenti che si fissano alla parte inferiore di una valigia, facilitando il trasporto e riducendo lo sforzo necessario per spostarla. Grazie alla loro presenza, è possibile muoversi con maggiore agilità anche su superfici diverse, evitando di sollevare completamente il bagaglio. Le rotelle sono particolarmente utili durante i viaggi, migliorando la praticità di spostamento e rendendo più confortevole il trasporto di oggetti pesanti. La loro funzione è fondamentale per chi viaggia frequentemente.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Rendono meno faticoso il trasporto della valigia". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Rendono meno faticoso il trasporto della valigia nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Rotelle

Per risolvere la definizione "Rendono meno faticoso il trasporto della valigia", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Rendono meno faticoso il trasporto della valigia" conferma che la soluzione 'Rotelle' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Rotelle

R Roma O Otranto T Torino E Empoli L Livorno L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Rendono meno faticoso il trasporto della valigia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Rotelle' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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