Relativo all Alighieri

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Relativo all Alighieri' è 'Dantesco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DANTESCO

Perchè la soluzione è Dantesco? Il termine dantesco si riferisce a tutto ciò che riguarda Dante Alighieri, il poeta che ha scritto la Divina Commedia. Questa parola evoca un mondo di immagini e linguaggio che riflettono il suo stile unico e la sua influenza sulla letteratura italiana. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Relativo all Alighieri nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Dantesco

Se la definizione "Relativo all Alighieri" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Dantesco'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Relativo all Alighieri

Relativo all Alighieri Risposta: DANTESCO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: D_______

D_______ Inizia con: D

D Finisce con: O

Le 8 lettere della soluzione

D Domodossola A Ancona N Napoli T Torino E Empoli S Savona C Como O Otranto

La soluzione 'Dantesco' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Relativo all Alighieri". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.