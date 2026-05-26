Relativo all Alighieri

Anna Spiotta | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Relativo all Alighieri' è 'Dantesco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DANTESCO

Perchè la soluzione è Dantesco? Il termine dantesco si riferisce a tutto ciò che riguarda Dante Alighieri, il poeta che ha scritto la Divina Commedia. Questa parola evoca un mondo di immagini e linguaggio che riflettono il suo stile unico e la sua influenza sulla letteratura italiana. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Relativo all Alighieri nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Dantesco

Se la definizione "Relativo all Alighieri" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Dantesco'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Relativo all Alighieri
  • Risposta: DANTESCO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: D_______
  • Inizia con: D
  • Finisce con: O

Le 8 lettere della soluzione

D Domodossola
A Ancona
N Napoli
T Torino
E Empoli
S Savona
C Como
O Otranto

La soluzione 'Dantesco' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Relativo all Alighieri". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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