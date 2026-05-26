Relativo all Alighieri
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SOLUZIONE: DANTESCO
Perchè la soluzione è Dantesco? Il termine dantesco si riferisce a tutto ciò che riguarda Dante Alighieri, il poeta che ha scritto la Divina Commedia. Questa parola evoca un mondo di immagini e linguaggio che riflettono il suo stile unico e la sua influenza sulla letteratura italiana. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Relativo all Alighieri nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Dantesco
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Relativo all Alighieri
- Risposta: DANTESCO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: D_______
- Inizia con: D
- Finisce con: O
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Dantesco' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Relativo all Alighieri". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con relativo: Opposto a relativo
Con alighieri: Lo subirono anche Dante Alighieri e Carlo Alberto