Precedeva vecchie date - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Precedeva vecchie date. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : LÌ

Significato/Curiosita : Precedeva vecchie date

Il suo ritiro dal calcio, ma nonostante ciò si presentò al ritiro che precedeva la stagione seguente e continuò a giocare. la sua carriera era però ormai... Hongkonghese robert hotung (1862-1956). tra i nomi datogli dai genitori, "li yuen kam", "jun-fan" (che significa letteralmente "ritorna ancora") e "xiao... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Precedeva vecchie date : precedeva; vecchie; date; precedeva non è guari; Anticamente precedeva no le idi; precedeva la data; precedeva no le idi; precedeva molte date; Si dice di automobili vecchie e malmesse; La vecchie tta dell Epifania; La vecchie tta che arriva il 6 gennaio; Si dice di una vecchie tta vivace e attiva; Case vecchie e luride; Devono essere sempre convalidate dalla pratica; Registra molte date ; Vengono cardate ; Hanno le vetrine blindate ; Nelle date vale aprile;

Cerca altre Definizioni