Pistola del Far West

Angelo Caputo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Pistola del Far West' è 'Colt'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

COLT

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Pistola del Far West
  • Risposta: COLT
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 1
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    CLT
  • Inizia con: C
  • Finisce con: T

Perchè la soluzione è Colt? Una pistola del Far West evoca immagini di sparatorie e duelli all’alba. La Colt è un’arma iconica di quell’epoca, simbolo di avventure e leggende di frontiera. La sua presenza ha segnato un’epoca, diventando un’icona di quegli anni lontani e selvaggi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Colt'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Pistola del Far West: risposta da 4 lettere

In presenza della definizione "Pistola del Far West", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Colt. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'pistola'