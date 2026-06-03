Pistola del Far West
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Pistola del Far West' è 'Colt'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Pistola del Far West
- Risposta: COLT
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 1
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: CLT
- Inizia con: C
- Finisce con: T
Perchè la soluzione è Colt? Una pistola del Far West evoca immagini di sparatorie e duelli all’alba. La Colt è un’arma iconica di quell’epoca, simbolo di avventure e leggende di frontiera. La sua presenza ha segnato un’epoca, diventando un’icona di quegli anni lontani e selvaggi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Pistola del Far West: risposta da 4 lettere
In presenza della definizione "Pistola del Far West", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Colt. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.