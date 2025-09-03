Revolver a sei colpi

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Revolver a sei colpi' è 'Colt'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COLT

Perchè la soluzione è Colt? Il revolver a sei colpi Colt è un'arma iconica, conosciuta per la sua affidabilità e design classico. Facile da impugnare e maneggiare, permette di sparare con precisione. La sua forma compatta lo rende ideale sia per collezionisti che per appassionati di armi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Revolver a sei colpi nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Colt

Questa pagina è dedicata alla definizione "Revolver a sei colpi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Colt'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Revolver a sei colpi

Revolver a sei colpi Risposta: COLT

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: C___

C___ Inizia con: C

C Finisce con: T

Le 4 lettere della soluzione

C Como O Otranto L Livorno T Torino

La soluzione 'Colt' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Revolver a sei colpi". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.