COLT

Curiosità e Significato di Colt

Perché la soluzione è Colt? Colt è un'arma da fuoco di origine americana, famosa per il suo stile classico e la sua affidabilità. Spesso associata al Far West, questa pistola ha segnato la storia del West americano e del cinema western. Il termine rappresenta simbolo di avventura, libertà e spirito pionieristico, rendendola un’icona intramontabile del genere. È un nome che evoca il fascino dell’epoca dei grandi spazi aperti e delle sfide frontieristiche.

Come si scrive la soluzione Colt

La definizione "Arma da western" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

O Otranto

L Livorno

T Torino

