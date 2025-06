Un revolver nei cruciverba: la soluzione è Colt

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un revolver' è 'Colt'.

COLT

Curiosità e Significato di Colt

Non fermarti alla soluzione! Conosci Colt più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Colt.

Perché la soluzione è Colt? Colt è un termine che si riferisce a una famosa marca di pistole e revolver statunitense, simbolo di affidabilità e precisione. Il nome deriva dal suo fondatore, Samuel Colt, innovatore nel campo delle armi da fuoco. In italiano, spesso associato a strumenti di difesa o collezionismo, rappresenta anche un'icona della cultura americana. Un vero classico tra le armi da fuoco.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Mitica pistola degli eroi del Far WestRivoltella a sei colpiInventò un arma da fuocoBattezzò il revolverLo è il tamburo del revolver

Come si scrive la soluzione Colt

Stai cercando la risposta alla definizione "Un revolver"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

L Livorno

T Torino

