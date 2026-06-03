Noto sito archeologico del Foro romano presso la Curia

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Noto sito archeologico del Foro romano presso la Curia' è 'Lapis Niger'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

L A P I S N I G E R

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Noto sito archeologico del Foro romano presso la Curia

Noto sito archeologico del Foro romano presso la Curia Risposta: LAPISNIGER

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 5-5

5-5 Vocali: 4

4 Consonanti: 6

6 Parole: 2

2 Difficoltà: media

media Schema utile: L S N I G R

Inizia con: L

L Finisce con: R

Perchè la soluzione è Lapis Niger? Il Lapis Niger si trova nel cuore del Foro Romano, vicino alla Curia. È un antico monumento di pietra scura, che custodisce tracce di storie passate. Passeggiare tra queste rovine permette di sentire il peso di tempi lontani e di scoprire un pezzo di storia antica. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Noto sito archeologico del Foro romano presso la Curia: risposta da 10 lettere

Per risolvere la definizione "Noto sito archeologico del Foro romano presso la Curia", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Lapis Niger. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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