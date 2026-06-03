Noto sito archeologico del Foro romano presso la Curia
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Noto sito archeologico del Foro romano presso la Curia' è 'Lapis Niger'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Noto sito archeologico del Foro romano presso la Curia
- Risposta: LAPISNIGER
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 5-5
- Vocali: 4
- Consonanti: 6
- Parole: 2
- Difficoltà: media
- Schema utile: LSNIGR
- Inizia con: L
- Finisce con: R
Perchè la soluzione è Lapis Niger? Il Lapis Niger si trova nel cuore del Foro Romano, vicino alla Curia. È un antico monumento di pietra scura, che custodisce tracce di storie passate. Passeggiare tra queste rovine permette di sentire il peso di tempi lontani e di scoprire un pezzo di storia antica. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Noto sito archeologico del Foro romano presso la Curia: risposta da 10 lettere
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