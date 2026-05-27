Vittoria napoleonica presso Alessandria
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SOLUZIONE: MARENGO
Perchè la soluzione è Marengo? La vittoria napoleonica a Alessandria, spesso ricordata come Marengo, fu un momento decisivo durante le guerre rivoluzionarie. La battaglia portò alla sconfitta degli austriaci e rafforzò la posizione di Napoleone in Italia, cambiando il corso degli eventi militari e politici della regione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Vittoria napoleonica presso Alessandria nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Marengo
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Vittoria napoleonica presso Alessandria
- Risposta: MARENGO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: M______
- Inizia con: M
- Finisce con: O
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Marengo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Vittoria napoleonica presso Alessandria". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
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Con napoleonica: Una vittoria napoleonica
Con presso: Comune presso Salerno dove sbarcò Pisacane