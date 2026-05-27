Vittoria napoleonica presso Alessandria

Angelo Caputo | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Vittoria napoleonica presso Alessandria' è 'Marengo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARENGO

Perchè la soluzione è Marengo? La vittoria napoleonica a Alessandria, spesso ricordata come Marengo, fu un momento decisivo durante le guerre rivoluzionarie. La battaglia portò alla sconfitta degli austriaci e rafforzò la posizione di Napoleone in Italia, cambiando il corso degli eventi militari e politici della regione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Vittoria napoleonica presso Alessandria nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Marengo

Questa pagina è dedicata alla definizione "Vittoria napoleonica presso Alessandria" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Marengo'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Vittoria napoleonica presso Alessandria
  • Risposta: MARENGO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: M______
  • Inizia con: M
  • Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

M Milano
A Ancona
R Roma
E Empoli
N Napoli
G Genova
O Otranto

La soluzione 'Marengo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Vittoria napoleonica presso Alessandria". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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