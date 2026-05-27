Vittoria napoleonica presso Alessandria

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Vittoria napoleonica presso Alessandria' è 'Marengo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARENGO

Perchè la soluzione è Marengo? La vittoria napoleonica a Alessandria, spesso ricordata come Marengo, fu un momento decisivo durante le guerre rivoluzionarie. La battaglia portò alla sconfitta degli austriaci e rafforzò la posizione di Napoleone in Italia, cambiando il corso degli eventi militari e politici della regione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Vittoria napoleonica presso Alessandria nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Marengo

Questa pagina è dedicata alla definizione "Vittoria napoleonica presso Alessandria" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Marengo'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Vittoria napoleonica presso Alessandria

Vittoria napoleonica presso Alessandria Risposta: MARENGO

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: M______

M______ Inizia con: M

M Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

M Milano A Ancona R Roma E Empoli N Napoli G Genova O Otranto

La soluzione 'Marengo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Vittoria napoleonica presso Alessandria". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.