La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Un suggestivo sito archeologico giordano' è 'Piccola Petra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PICCOLA PETRA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un suggestivo sito archeologico giordano" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un suggestivo sito archeologico giordano". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Piccola Petra? Piccola Petra è un affascinante sito archeologico in Giordania, noto per le sue antiche strutture scolpite nella roccia e i resti di un'antica città nabatea. Questo luogo incantato rivela un passato ricco di storia e cultura, attirando visitatori da tutto il mondo desiderosi di scoprire le sue meraviglie. La sua atmosfera suggestiva e i dettagli ben conservati rendono questa scoperta un'esperienza unica e indimenticabile.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un suggestivo sito archeologico giordano" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un suggestivo sito archeologico giordano" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Piccola Petra:

P Padova I Imola C Como C Como O Otranto L Livorno A Ancona P Padova E Empoli T Torino R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un suggestivo sito archeologico giordano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

