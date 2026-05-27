Comune presso Salerno dove sbarcò Pisacane

Sara Verdi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Comune presso Salerno dove sbarcò Pisacane' è 'Sapri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SAPRI

Perchè la soluzione è Sapri? Sapri è un affascinante borgo vicino a Salerno, noto per essere stato il luogo in cui Pisacane sbarcò durante un importante episodio storico. Le sue stradine e il mare cristallino rendono questo posto speciale, legato a un momento di grande significato per la storia italiana. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Comune presso Salerno dove sbarcò Pisacane nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Sapri

La definizione "Comune presso Salerno dove sbarcò Pisacane" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sapri'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Comune presso Salerno dove sbarcò Pisacane
  • Risposta: SAPRI
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: S____
  • Inizia con: S
  • Finisce con: I

Le 5 lettere della soluzione

S Savona
A Ancona
P Padova
R Roma
I Imola

La soluzione 'Sapri' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Comune presso Salerno dove sbarcò Pisacane". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con comune: Comune modenese famoso per le ciliegie 

Con presso: Importante centro etrusco presso Viterbo 

Con salerno: Una bella località sul Golfo di Salerno 