Comune presso Salerno dove sbarcò Pisacane
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SOLUZIONE: SAPRI
Perchè la soluzione è Sapri? Sapri è un affascinante borgo vicino a Salerno, noto per essere stato il luogo in cui Pisacane sbarcò durante un importante episodio storico. Le sue stradine e il mare cristallino rendono questo posto speciale, legato a un momento di grande significato per la storia italiana. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Comune presso Salerno dove sbarcò Pisacane nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Sapri
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Comune presso Salerno dove sbarcò Pisacane
- Risposta: SAPRI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: S____
- Inizia con: S
- Finisce con: I
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Sapri' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Comune presso Salerno dove sbarcò Pisacane". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Comune presso Roma ricco di antiche ville Vi sbarcò Carlo Pisacane in Campania sul Mare presso Salerno nota per le ceramiche Uccello comune presso le rive dei corsi d acqua Comune presso Cosenza
Altre definizioni collegate
Con comune: Comune modenese famoso per le ciliegie
Con presso: Importante centro etrusco presso Viterbo
Con salerno: Una bella località sul Golfo di Salerno