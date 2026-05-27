Comune presso Salerno dove sbarcò Pisacane

Home / Soluzioni Cruciverba / Comune presso Salerno dove sbarcò Pisacane

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Comune presso Salerno dove sbarcò Pisacane' è 'Sapri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SAPRI

Perchè la soluzione è Sapri? Sapri è un affascinante borgo vicino a Salerno, noto per essere stato il luogo in cui Pisacane sbarcò durante un importante episodio storico. Le sue stradine e il mare cristallino rendono questo posto speciale, legato a un momento di grande significato per la storia italiana. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Sapri' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Comune presso Salerno dove sbarcò Pisacane nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Sapri

La definizione "Comune presso Salerno dove sbarcò Pisacane" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sapri'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Comune presso Salerno dove sbarcò Pisacane

Comune presso Salerno dove sbarcò Pisacane Risposta: SAPRI

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: S____

S____ Inizia con: S

S Finisce con: I

Le 5 lettere della soluzione

S Savona A Ancona P Padova R Roma I Imola

La soluzione 'Sapri' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Comune presso Salerno dove sbarcò Pisacane". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.