Minerale usato per fabbricare porcellane e vetri

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Minerale usato per fabbricare porcellane e vetri' è 'Criolite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CRIOLITE

Perché la soluzione è Criolite? La criolite è un minerale che si presenta come una sostanza cristallina di colore blu o verde, appartenente alla famiglia dei fluori. È composta principalmente da fluoro e sodio e si distingue per la sua alta capacità di abbassare la temperatura di fusione di altri materiali. Questa proprietà la rende fondamentale nella produzione di porcellane e vetri, poiché permette di lavorare i materiali a temperature più moderate. La sua presenza nelle industrie chimiche e manifatturiere la rende un elemento di grande importanza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Minerale usato per fabbricare porcellane e vetri". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Minerale usato per fabbricare porcellane e vetri nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Criolite

In presenza della definizione "Minerale usato per fabbricare porcellane e vetri", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Minerale usato per fabbricare porcellane e vetri" conferma che la soluzione 'Criolite' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Criolite

C Como R Roma I Imola O Otranto L Livorno I Imola T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Minerale usato per fabbricare porcellane e vetri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Criolite' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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