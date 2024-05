La Soluzione ♚ Il molto diffuso piatto hawaiano di riso e pesce crudo marinato

: POKE

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Il molto diffuso piatto hawaiano di riso e pesce crudo marinato: Di questo piatto. mohinga (in birmano: ), zuppa salata e agrodolce di noodle di riso in brodo di pesce, a volte fermentato. molto popolare... Il poke (lett. "tagliare a pezzi" in hawaiano; a volte scritto poké in ausilio alla corretta pronuncia) è un piatto hawaiano a base di pesce crudo marinato, servito come antipasto o come portata principale. È uno dei piatti principali della cucina hawaiana.

Altre Definizioni con poke; molto; diffuso; piatto; hawaiano; riso; pesce; crudo; marinato;