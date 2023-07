Fu teatro di una battaglia di Annibale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu teatro di una battaglia di Annibale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SILARO

Significato/Curiosita : Fu teatro di una battaglia di annibale

Stesso argomento in dettaglio: battaglia del ticino e battaglia della trebbia. una volta raggiunta la pianura padana, annibale si accampò ai piedi delle alpi... La battaglia del silaro fu combattuta nel 212 a.c. fra gli eserciti di annibale e del centurione romano, marco centenio penula, a cui era stato affidato... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 luglio 2023

