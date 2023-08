Città spagnola assediata da Annibale nel 219 aC - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città spagnola assediata da Annibale nel 219 aC. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SAGUNTO

Significato/Curiosita : Citta spagnola assediata da annibale nel 219 ac

Aveva tenuto la flotta al promontorio di pachino. egli era stato inviato da annibale in soccorso di ippocrate. giunto a eraclea, ricevette la resa di agrigento... sagunto (sagunt in catalano valenzano) è una città (62.702 abitanti secondo stime del 2006) della spagna, situata nella comunità autonoma valenciana.... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

