Lavori d archeologo

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lavori d archeologo' è 'Scavi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S C A V I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Lavori d archeologo

Lavori d archeologo Risposta: SCAVI

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: S A I

Inizia con: S

S Finisce con: I

Perchè la soluzione è Scavi? Gli scavi sono un momento fondamentale nel lavoro dell’archeologo, che permette di scoprire e studiare i resti del passato. Attraverso questi scavi, si aprono nuove finestre sulla storia, rivelando segreti sepolti nel terreno e contribuendo a ricostruire il nostro patrimonio culturale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lavori d archeologo: risposta da 5 lettere

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