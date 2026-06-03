Lavori d archeologo
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lavori d archeologo' è 'Scavi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Lavori d archeologo
- Risposta: SCAVI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: SAI
- Inizia con: S
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Scavi? Gli scavi sono un momento fondamentale nel lavoro dell’archeologo, che permette di scoprire e studiare i resti del passato. Attraverso questi scavi, si aprono nuove finestre sulla storia, rivelando segreti sepolti nel terreno e contribuendo a ricostruire il nostro patrimonio culturale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lavori d archeologo: risposta da 5 lettere
Se la definizione "Lavori d archeologo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Scavi. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.