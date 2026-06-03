Lavori d archeologo

Luca Bianchi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lavori d archeologo' è 'Scavi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SCAVI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Lavori d archeologo
  • Risposta: SCAVI
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    SAI
  • Inizia con: S
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Scavi? Gli scavi sono un momento fondamentale nel lavoro dell’archeologo, che permette di scoprire e studiare i resti del passato. Attraverso questi scavi, si aprono nuove finestre sulla storia, rivelando segreti sepolti nel terreno e contribuendo a ricostruire il nostro patrimonio culturale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lavori d archeologo: risposta da 5 lettere

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