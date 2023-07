A esso ricorrono le aziende che appaltano certi lavori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A esso ricorrono le aziende che appaltano certi lavori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : OUTSOURCING

Significato/Curiosità : A esso ricorrono le aziende che appaltano certi lavori

Il ricorso all'outsourcing è un processo mediante il quale le aziende affidano determinati lavori o servizi a terzi, invece di gestirli internamente. Questo può includere attività come la produzione, la logistica, il supporto clienti, lo sviluppo software e molti altri settori. Le aziende scelgono l'outsourcing per diversi motivi, tra cui ridurre i costi operativi, migliorare l'efficienza, accedere a competenze specializzate e concentrarsi sulle loro attività principali. Attraverso l'outsourcing, le aziende possono beneficiare della flessibilità e della capacità di adattarsi rapidamente alle mutevoli esigenze del mercato, affidando compiti specifici a fornitori esterni esperti.

