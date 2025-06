Un... operaio dell archeologo nei cruciverba: la soluzione è Scavatore

SCAVATORE

Curiosità e Significato di Scavatore

La soluzione Scavatore di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Scavatore per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Scavatore? Scavatore indica una persona che utilizza strumenti per scavare, spesso in contesti di lavori edili o di scavi archeologici. Nel mondo dell'archeologia, rappresenta l'operatore che aiuta a portare alla luce reperti nascosti sotto terra, contribuendo alle scoperte storiche. È un termine che racchiude impegno e manualità, fondamentali per svelare i segreti del passato.

Come si scrive la soluzione Scavatore

Non riesci a risolvere la definizione "Un... operaio dell archeologo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

C Como

A Ancona

V Venezia

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T R E U N C O Mostra soluzione



