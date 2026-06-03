Intorno a essa tutto costa

Anna Gallo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Intorno a essa tutto costa' è 'Isola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ISOLA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Intorno a essa tutto costa
  • Risposta: ISOLA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    IOA
  • Inizia con: I
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Isola? Un’isola è un luogo circondato dall’acqua, dove tutto intorno sembra essere il confine tra terra e mare. Spesso è un rifugio tranquillo, lontano dal caos, e il suo isolamento crea un’atmosfera unica, fatta di silenzio e natura incontaminata. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Intorno a essa tutto costa: risposta da 5 lettere

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