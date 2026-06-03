Intorno a essa tutto costa

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Intorno a essa tutto costa' è 'Isola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

I S O L A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Intorno a essa tutto costa

Intorno a essa tutto costa Risposta: ISOLA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 3

3 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: I O A

Inizia con: I

I Finisce con: A

Perchè la soluzione è Isola? Un’isola è un luogo circondato dall’acqua, dove tutto intorno sembra essere il confine tra terra e mare. Spesso è un rifugio tranquillo, lontano dal caos, e il suo isolamento crea un’atmosfera unica, fatta di silenzio e natura incontaminata. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Intorno a essa tutto costa: risposta da 5 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Intorno a essa tutto costa" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Isola. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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