Intorno a essa tutto costa
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Intorno a essa tutto costa' è 'Isola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Intorno a essa tutto costa
- Risposta: ISOLA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 3
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: IOA
- Inizia con: I
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Isola? Un’isola è un luogo circondato dall’acqua, dove tutto intorno sembra essere il confine tra terra e mare. Spesso è un rifugio tranquillo, lontano dal caos, e il suo isolamento crea un’atmosfera unica, fatta di silenzio e natura incontaminata. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Intorno a essa tutto costa: risposta da 5 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Intorno a essa tutto costa" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Isola. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.