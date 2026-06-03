Volgere intorno

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Volgere intorno' è 'Roteare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

R O T E A R E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Volgere intorno

Volgere intorno Risposta: ROTEARE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 4

4 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: R E A E

Inizia con: R

R Finisce con: E

Perchè la soluzione è Roteare? Rotare significa muoversi attorno a un punto fisso, compiendo un giro completo o parziale. È come quando una ruota gira su sé stessa o un pianista fa girare le dita sulle corde. Questo movimento circolare dà vita a molte azioni quotidiane e meccanismi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Volgere intorno: risposta da 7 lettere

In presenza della definizione "Volgere intorno", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Roteare. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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