Volgere intorno
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Volgere intorno' è 'Roteare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Volgere intorno
- Risposta: ROTEARE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 4
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: REAE
- Inizia con: R
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Roteare? Rotare significa muoversi attorno a un punto fisso, compiendo un giro completo o parziale. È come quando una ruota gira su sé stessa o un pianista fa girare le dita sulle corde. Questo movimento circolare dà vita a molte azioni quotidiane e meccanismi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Volgere intorno: risposta da 7 lettere
In presenza della definizione "Volgere intorno", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Roteare. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.