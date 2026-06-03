Volgere intorno

Angelo Caputo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Volgere intorno' è 'Roteare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ROTEARE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Volgere intorno
  • Risposta: ROTEARE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    REAE
  • Inizia con: R
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Roteare? Rotare significa muoversi attorno a un punto fisso, compiendo un giro completo o parziale. È come quando una ruota gira su sé stessa o un pianista fa girare le dita sulle corde. Questo movimento circolare dà vita a molte azioni quotidiane e meccanismi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Volgere intorno: risposta da 7 lettere

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