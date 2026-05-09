Tranquilla e riparata insenatura nella costa

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Tranquilla e riparata insenatura nella costa' è 'Cala'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CALA

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Perché la soluzione è Cala? Una cala è una piccola insenatura naturale che si apre lungo la costa, offrendo un rifugio protetto alle imbarcazioni e ai visitatori. Questo spazio, spesso circondato da scogli o scarpate, crea un ambiente tranquillo e isolato dove si può godere della quiete del mare e della natura circostante. Le calette sono spesso scelte per il relax e l’ancora, grazie alla loro posizione riparata e alla bellezza naturale. È un angolo di pace nascosto tra le onde.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tranquilla e riparata insenatura nella costa". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Tranquilla e riparata insenatura nella costa nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Cala

Se la definizione "Tranquilla e riparata insenatura nella costa" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tranquilla e riparata insenatura nella costa" conferma che la soluzione 'Cala' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Cala

C Como A Ancona L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tranquilla e riparata insenatura nella costa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cala' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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