Quella pedonale è nel centro delle grandi città

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Quella pedonale è nel centro delle grandi città' è 'Isola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ISOLA

Perché la soluzione è Isola? Un’isola rappresenta un’area delimitata da acque o da altri ostacoli naturali o artificiali, spesso situata nel cuore di grandi città. Quando si parla di un’isola pedonale, si fa riferimento a una zona centrale, priva di traffico veicolare, dedicata esclusivamente alla circolazione dei pedoni. Queste isole nel centro urbano favoriscono la socializzazione, la sicurezza e il relax, trasformando le aree centrali in spazi vivaci e accessibili per tutti i cittadini.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quella pedonale è nel centro delle grandi città". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Quella pedonale è nel centro delle grandi città nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Isola

In presenza della definizione "Quella pedonale è nel centro delle grandi città", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quella pedonale è nel centro delle grandi città" conferma che la soluzione 'Isola' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Isola

I Imola S Savona O Otranto L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quella pedonale è nel centro delle grandi città" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Isola' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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