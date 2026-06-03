Grado d intelligenza e capacità

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Grado d intelligenza e capacità' è 'Levatura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

L E V A T U R A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Grado d intelligenza e capacità

Grado d intelligenza e capacità Risposta: LEVATURA

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 4

4 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: L A U A

Inizia con: L

L Finisce con: A

Perchè la soluzione è Levatura? L’elevatura di una persona si misura anche dalla sua capacità di comprendere e adattarsi alle situazioni. La LEVATURA, in questo senso, riflette quanto qualcuno riesca a usare le proprie capacità cognitive per affrontare le sfide quotidiane con sicurezza e agilità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Grado d intelligenza e capacità: risposta da 8 lettere

Per risolvere la definizione "Grado d intelligenza e capacità", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Levatura. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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