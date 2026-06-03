Grado d intelligenza e capacità
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Grado d intelligenza e capacità' è 'Levatura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Grado d intelligenza e capacità
- Risposta: LEVATURA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: LAUA
- Inizia con: L
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Levatura? L’elevatura di una persona si misura anche dalla sua capacità di comprendere e adattarsi alle situazioni. La LEVATURA, in questo senso, riflette quanto qualcuno riesca a usare le proprie capacità cognitive per affrontare le sfide quotidiane con sicurezza e agilità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Grado d intelligenza e capacità: risposta da 8 lettere
Per risolvere la definizione "Grado d intelligenza e capacità", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Levatura. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.