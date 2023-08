Anagramma di valutare che rima con usura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Anagramma di valutare che rima con usura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LEVATURA

Significato/Curiosita : Anagramma di valutare che rima con usura

Dall'itf men's circuit. il circuito è composto da tornei di differente levatura internazionale: i quattro tornei del grande slam, considerati i più importanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Anagramma di valutare che rima con usura : anagramma; valutare; rima; usura; anagramma di carabina che rima con varia; anagramma di rispetto che rima con debito; anagramma di agiteremo che rima con mia; anagramma di patronati che rima con tanto; anagramma di stonati che rima con zio; Uno strumento per valutare grandezze fisiche; ldeò una scala per valutare i terremoti; Non andrebbero considerate per valutare i libri; Criticare e valutare un libro; valutare in cifre; Per alcuni viene prima del piacere; Anagramma di carabina che rima con varia; Anagramma di rispetto che rima con debito; Anagramma di agiteremo che rima con mia; Un fiore che sboccia molto presto in prima vera; Quella di chiusura mette fine alla trasmissione; usura le parti meccaniche; Consunzione usura ; Compone una chiusura a strappo; Può essere la chiusura di un orecchino;

Cerca altre Definizioni