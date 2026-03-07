Sciocco di scarsa intelligenza

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sciocco di scarsa intelligenza' è 'Tonto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TONTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sciocco di scarsa intelligenza" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sciocco di scarsa intelligenza". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Tonto? Una persona che manifesta poca capacità di ragionamento o che prende decisioni poco ponderate viene spesso descritta come qualcuno poco sveglio. Questa caratteristica si manifesta attraverso comportamenti che evidenziano una certa ingenuità o mancanza di intuito, portando gli altri a considerarla meno acuta. In situazioni quotidiane, si può notare come questa persona abbia difficoltà a capire concetti semplici o a risolvere problemi comuni. La sua presenza può suscitare sorrisi o commenti di sorpresa tra amici e conoscenti.

Per risolvere la definizione "Sciocco di scarsa intelligenza", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sciocco di scarsa intelligenza" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Tonto:

T Torino O Otranto N Napoli T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sciocco di scarsa intelligenza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

