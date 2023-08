Si divide in orecchiette e ventricoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si divide in orecchiette e ventricoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CUORE

Significato/Curiosita : Si divide in orecchiette e ventricoli

Rispettando del tutto le valvole, e la respirazione. le misure da esso avute in ventuno cani, sia nei ventricoli che nelle orecchiette, sono molto più elevate di... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cuore (disambigua). il cuore è un organo muscolare che costituisce il centro motore dell'apparato... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

