È santo periodicamente

Home / Soluzioni Cruciverba / È santo periodicamente

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'È santo periodicamente' è 'Anno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANNO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È santo periodicamente" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È santo periodicamente". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Anno? Un periodo di dodici mesi che si ripete ogni anno, segnando il ciclo temporale che scandisce il passare del tempo. È un'unità fondamentale per organizzare la vita, le ricorrenze e le stagioni. Questo intervallo temporale permette di avere una misura costante per eventi, festività e anniversari. La sua periodicità è riconosciuta universalmente e rappresenta una delle divisioni principali del calendario.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

È santo periodicamente nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Anno

Per risolvere la definizione "È santo periodicamente", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È santo periodicamente" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Anno:

A Ancona N Napoli N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È santo periodicamente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si chiude quando terminaChi lo prende conserva sì il posto ma non viene retribuitoL intervallo fra due equinozi di primaveraSanto che si festeggia il 20 aprileIl santo DamianiQuello santo è dolceSanto prima di PaoloIl Santo dell estate novembrina