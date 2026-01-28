Quello Santo ricorre ogni 25 anni

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Quello Santo ricorre ogni 25 anni' è 'Anno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANNO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quello Santo ricorre ogni 25 anni" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quello Santo ricorre ogni 25 anni". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Anno? L'anno speciale che si celebra ogni quarto di secolo rappresenta un momento importante per ricorrenze e tradizioni. È un'occasione in cui si riflette sul passato e si festeggia il presente, ripercorrendo i momenti più significativi. Questo periodo di 25 anni è spesso segnato da eventi commemorativi e celebrazioni che rafforzano il senso di comunità e di continuità.

Per risolvere la definizione "Quello Santo ricorre ogni 25 anni", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quello Santo ricorre ogni 25 anni" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Anno:

A Ancona N Napoli N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quello Santo ricorre ogni 25 anni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

