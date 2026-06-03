Difende un porto da mezzi d assalto nemici
La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Difende un porto da mezzi d assalto nemici' è 'Sbarramento Navale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Difende un porto da mezzi d assalto nemici
- Risposta: SBARRAMENTONAVALE
- Lunghezza: 17 lettere
- Schema parole: 11-6
- Vocali: 7
- Consonanti: 10
- Parole: 2
- Difficoltà: difficile
- Schema utile: SRNONVE
- Inizia con: S
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Sbarramento Navale? Uno sbarramento navale è una barriera che protegge un porto da eventuali attacchi nemici. Viene posizionato strategicamente per impedire l’accesso di navi ostili, mantenendo così la sicurezza delle aree portuali e delle imbarcazioni che vi si trovano. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Difende un porto da mezzi d assalto nemici: risposta da 17 lettere
Se la definizione "Difende un porto da mezzi d assalto nemici" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Sbarramento Navale. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.