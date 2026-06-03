Difende un porto da mezzi d assalto nemici

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La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Difende un porto da mezzi d assalto nemici' è 'Sbarramento Navale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S B A R R A M E N T O N A V A L E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Difende un porto da mezzi d assalto nemici

Difende un porto da mezzi d assalto nemici Risposta: SBARRAMENTONAVALE

Lunghezza: 17 lettere

17 lettere Schema parole: 11-6

11-6 Vocali: 7

7 Consonanti: 10

10 Parole: 2

2 Difficoltà: difficile

difficile Schema utile: S R N O N V E

Inizia con: S

S Finisce con: E

Perchè la soluzione è Sbarramento Navale? Uno sbarramento navale è una barriera che protegge un porto da eventuali attacchi nemici. Viene posizionato strategicamente per impedire l’accesso di navi ostili, mantenendo così la sicurezza delle aree portuali e delle imbarcazioni che vi si trovano. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Difende un porto da mezzi d assalto nemici: risposta da 17 lettere

Se la definizione "Difende un porto da mezzi d assalto nemici" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Sbarramento Navale. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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