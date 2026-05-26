Porto delle Fiandre
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SOLUZIONE: OSTENDA
Perché la soluzione è Ostenda? L'Ostenda è un porto delle Fiandre, situato lungo le coste belghe, famoso per la sua importanza storica e commerciale. Ha svolto un ruolo chiave nello scambio di merci tra il continente e il mare, grazie alla sua posizione strategica. La città si distingue anche per il suo porto moderno e vivace, che continua a essere un punto di riferimento nel settore marittimo europeo. La sua attività riflette l'importanza di questa area come snodo economico.
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Porto delle Fiandre nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ostenda
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Porto delle Fiandre
- Risposta: OSTENDA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: O______
- Inizia con: O
- Finisce con: A
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Ostenda' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Porto delle Fiandre". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Porto dell Inghilterra Porto dell Istria Il porto dal quale Colombo lasciò l Europa Un porto della Germania Il porto inglese più vicino alle coste francesi
Altre definizioni collegate
Con porto: Il comune di cui fa parte Porto Rotondo
Con fiandre: Relativo alla regione delle Fiandre