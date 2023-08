Nome comune dell Allium schoenoprasum: erba - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nome comune dell Allium schoenoprasum: erba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CIPOLLINA

Significato/Curiosita : Nome comune dell allium schoenoprasum: erba

L'erba cipollina (allium schoenoprasum l., 1753) è una pianta aromatica della famiglia amaryllidaceae (sottofamiglia allioideae). l'etimologia del termine... cipollina band 1980 - live at keystone on 1980-05-08 con the ghosts 1980 - live at rockpalast, westfalenhalle on 1980-11-28 con gravenites cipollina band...