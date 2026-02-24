La speranza di Livio

SOLUZIONE: SPES

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La speranza di Livio" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La speranza di Livio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Spes? La speranza di Livio rappresenta un sentimento di attesa e desiderio di un futuro migliore, alimentato dalla fiducia e dalla convinzione che le cose possano migliorare. È un'emozione che permette di affrontare momenti difficili con ottimismo, mantenendo viva la convinzione che le difficoltà siano temporanee. Questa attitudine si manifesta nel credere che le proprie aspirazioni si realizzeranno, dando forza e coraggio per superare le sfide quotidiane. La speranza, quindi, sostiene il cuore nei momenti di incertezza.

La soluzione associata alla definizione "La speranza di Livio" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La speranza di Livio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Spes:

S Savona P Padova E Empoli S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La speranza di Livio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

