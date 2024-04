La Soluzione ♚ Tolgono la sensibilità al dolore

La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ANESTETICI

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Tolgono la sensibilita al dolore: Mentre si infilano le calze o mentre si tolgono la camicia. in alcune opere toulouse-lautrec, rivelando una sensibilità altissima, arrivò persino ad approfondire... L'anestetico è una classe di farmaci ampia ed eterogenea che ha la capacità di indurre anestesia, cioè la perdita reversibile della sensibilità. Possono essere divisi in due grandi classi: gli anestetici generali, che provocano una perdita reversibile della coscienza, ma non analgesia, e gli anestetici locali, che causano una perdita reversibile di sensibilità dolorifica in una regione limitata del corpo senza perdita di coscienza. Nelle moderne pratiche anestetiche viene usata una grande varietà di farmaci, molti di essi sono usati raramente al di fuori dell'anestesia, mentre altri sono comunemente somministrati in vari campi ...

Altre Definizioni con anestetici; tolgono; sensibilità; dolore;