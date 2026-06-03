Bevanda dissetante non alcolica

Anna Gallo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Bevanda dissetante non alcolica' è 'Bibita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

BIBITA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Bevanda dissetante non alcolica
  • Risposta: BIBITA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    BBA
  • Inizia con: B
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Bibita? Una bibita è una bevanda dissetante che si può gustare in ogni momento della giornata. Fresca e piacevole, aiuta a rinfrescare e a combattere la sete, offrendo un momento di piacere semplice e immediato. È una scelta comune per rinfrescarsi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Bevanda dissetante non alcolica: risposta da 6 lettere

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