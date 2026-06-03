Bevanda dissetante non alcolica
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Bevanda dissetante non alcolica' è 'Bibita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Bevanda dissetante non alcolica
- Risposta: BIBITA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: BBA
- Inizia con: B
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Bibita? Una bibita è una bevanda dissetante che si può gustare in ogni momento della giornata. Fresca e piacevole, aiuta a rinfrescare e a combattere la sete, offrendo un momento di piacere semplice e immediato. È una scelta comune per rinfrescarsi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Bevanda dissetante non alcolica: risposta da 6 lettere
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