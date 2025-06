Alcolica come il vin santo nei cruciverba: la soluzione è Passita

PASSITA

Curiosità e Significato di "Passita"

Vuoi sapere di più su Passita? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Passita.

Perché la soluzione è Passita? Passita è un vino dolce ottenuto da uve appassite, come il vin santo. Il termine richiama la dolcezza e la consistenza ricca di aromi intensi, tipici di questa bevanda festiva e avvolgente. È perfetto per accompagnare dessert o gustarlo da solo in momenti di relax, regalando un sapore unico e autentico della tradizione italiana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: I biscotti toscani che si intingono nel vin santoSanto che si festeggia il 20 aprileIl santo Damiani

Come si scrive la soluzione Passita

Hai davanti la definizione "Alcolica come il vin santo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

A Ancona

S Savona

S Savona

I Imola

T Torino

A Ancona

