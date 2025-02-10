Bevanda alcolica spagnola

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Bevanda alcolica spagnola' è 'Sangria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SANGRIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Bevanda alcolica spagnola" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Bevanda alcolica spagnola". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Sangria? La sangria è una bevanda alcolica tipica della Spagna, apprezzata per il suo gusto rinfrescante e fruttato. Preparata mescolando vino rosso con frutta fresca come arance, limoni e mele, si arricchisce spesso con zucchero e una piccola quantità di liquore. È molto popolare durante le stagioni calde, accompagnando feste e pranzi all'aperto. La sua origine risale a tempi antichi, e oggi rappresenta uno dei simboli della tradizione culinaria spagnola.

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Bevanda alcolica spagnola nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Sangria

In presenza della definizione "Bevanda alcolica spagnola", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Bevanda alcolica spagnola" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Sangria:

S Savona A Ancona N Napoli G Genova R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Bevanda alcolica spagnola" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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