Spegne l arsura

Home / Soluzioni Cruciverba / Spegne l arsura

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Spegne l arsura' è 'Bibita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BIBITA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Spegne l arsura" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Spegne l arsura". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Bibita? Una bibita fresca è ideale per alleviare la sete e rinfrescare il corpo durante le giornate calde. Grazie al suo gusto piacevole e alla sua capacità di idratare, diventa la scelta preferita per spegnere l’arsura. La varietà di sapori e la praticità di consumo la rendono una compagna ideale in ogni momento di bisogno. Bere una bibita aiuta a sentirsi più tonici e rinvigoriti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Spegne l arsura nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Bibita

La definizione "Spegne l arsura" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Spegne l arsura" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Bibita:

B Bologna I Imola B Bologna I Imola T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Spegne l arsura" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si va a prenderla al barSi beve dalla lattinaSi manda giù per dissetarsiQuella di sapere si spegne studiandoChi le tira si spegneQuando si spegne è domatoSi spegne nel silenzioSpegne il fuoco senza l impiego di acqua