La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si dice anche soft drink' è 'Bibita'.

BIBITA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Bibita? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Bibita.

Perché la soluzione è Bibita? Una bibita è una bevanda analcolica, spesso gassata, che si consuma per dissetarsi o rinfrescarsi. Il termine include soda, acqua aromatizzata, succhi e anche i più noti soft drink. È un modo semplice e comune per indicare qualsiasi bevanda non alcolica piacevole e fresca da bere durante la giornata o in occasioni sociali.

B Bologna

I Imola

B Bologna

I Imola

T Torino

A Ancona

O A S U N A I Mostra soluzione



