L Amedeo di Savoia che fu re di Spagna

Anna Spiotta | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'L Amedeo di Savoia che fu re di Spagna' è 'Ferdinando'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

FERDINANDO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: L Amedeo di Savoia che fu re di Spagna
  • Risposta: FERDINANDO
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 6
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    FDNO
  • Inizia con: F
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Ferdinando? Ferdinando, noto anche come Amedeo di Savoia, fu re di Spagna. La sua storia si intreccia con quella della monarchia spagnola, lasciando un segno importante nel panorama storico del paese. La sua figura è ricordata per il ruolo avuto durante il suo regno. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L Amedeo di Savoia che fu re di Spagna: risposta da 10 lettere

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