L Amedeo di Savoia che fu re di Spagna

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'L Amedeo di Savoia che fu re di Spagna' è 'Ferdinando'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

F E R D I N A N D O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: L Amedeo di Savoia che fu re di Spagna

L Amedeo di Savoia che fu re di Spagna Risposta: FERDINANDO

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Vocali: 4

4 Consonanti: 6

6 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: F D N O

Inizia con: F

F Finisce con: O

Perchè la soluzione è Ferdinando? Ferdinando, noto anche come Amedeo di Savoia, fu re di Spagna. La sua storia si intreccia con quella della monarchia spagnola, lasciando un segno importante nel panorama storico del paese. La sua figura è ricordata per il ruolo avuto durante il suo regno. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L Amedeo di Savoia che fu re di Spagna: risposta da 10 lettere

Quando la definizione "L Amedeo di Savoia che fu re di Spagna" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Ferdinando. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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