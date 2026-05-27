Antiche fortezze arabe della Spagna

Home / Soluzioni Cruciverba / Antiche fortezze arabe della Spagna

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Antiche fortezze arabe della Spagna' è 'Alcazar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALCAZAR

Perchè la soluzione è Alcazar? Gli alcaçares sono antiche fortezze arabe presenti in Spagna. Questi edifici, spesso imponenti e ricchi di dettagli architettonici, testimoniano un passato di dominazioni e culture diverse. Oggi, molte di queste strutture sono visitabili, offrendo uno sguardo sulla storia e l’arte dell’epoca. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Alcazar' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Antiche fortezze arabe della Spagna nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Alcazar

La definizione "Antiche fortezze arabe della Spagna" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Alcazar'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Antiche fortezze arabe della Spagna

Antiche fortezze arabe della Spagna Risposta: ALCAZAR

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: A______

A______ Inizia con: A

A Finisce con: R

Le 7 lettere della soluzione

A Ancona L Livorno C Como A Ancona Z Zara A Ancona R Roma

La soluzione 'Alcazar' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Antiche fortezze arabe della Spagna". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.