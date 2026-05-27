Antiche fortezze arabe della Spagna

Luca Bianchi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Antiche fortezze arabe della Spagna' è 'Alcazar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALCAZAR

Perchè la soluzione è Alcazar? Gli alcaçares sono antiche fortezze arabe presenti in Spagna. Questi edifici, spesso imponenti e ricchi di dettagli architettonici, testimoniano un passato di dominazioni e culture diverse. Oggi, molte di queste strutture sono visitabili, offrendo uno sguardo sulla storia e l’arte dell’epoca. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Antiche fortezze arabe della Spagna nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Alcazar

La definizione "Antiche fortezze arabe della Spagna" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Alcazar'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Antiche fortezze arabe della Spagna
  • Risposta: ALCAZAR
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: A______
  • Inizia con: A
  • Finisce con: R

Le 7 lettere della soluzione

A Ancona
L Livorno
C Como
A Ancona
Z Zara
A Ancona
R Roma

La soluzione 'Alcazar' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Antiche fortezze arabe della Spagna". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con antiche: Antiche tettoie mobili usate negli assedi 

Con fortezze: Fortezze arabe della Spagna 

Con arabe: Un velo sul capo delle donne arabe 