Antiche fortezze arabe della Spagna
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SOLUZIONE: ALCAZAR
Perchè la soluzione è Alcazar? Gli alcaçares sono antiche fortezze arabe presenti in Spagna. Questi edifici, spesso imponenti e ricchi di dettagli architettonici, testimoniano un passato di dominazioni e culture diverse. Oggi, molte di queste strutture sono visitabili, offrendo uno sguardo sulla storia e l’arte dell’epoca. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Antiche fortezze arabe della Spagna nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Alcazar
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Antiche fortezze arabe della Spagna
- Risposta: ALCAZAR
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: A______
- Inizia con: A
- Finisce con: R
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Alcazar' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Antiche fortezze arabe della Spagna". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Fortezze arabe della Spagna Il vestibolo delle antiche basiliche bizantine La capitale della Spagna Autorità arabe Mercato delle città arabe
Altre definizioni collegate
Con antiche: Antiche tettoie mobili usate negli assedi
Con fortezze: Fortezze arabe della Spagna
Con arabe: Un velo sul capo delle donne arabe