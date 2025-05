Il nome che Amedeo VIII di Savoia assunse da antipapa nei cruciverba: la soluzione è Felice Quinto

FELICE QUINTO

Curiosità e Significato di "Felice Quinto"

FELICE QUINTO è il nome adottato da Amedeo VIII di Savoia quando fu eletto antipapa nel 1439. Questo titolo ecclesiastico rappresenta una scissione all'interno della Chiesa cattolica, in un periodo di conflitti e rivalità per la leadership. La sua esistenza sottolinea le tensioni tra le varie fazioni e le battaglie per il controllo ecclesiastico dell'epoca.

F Firenze

E Empoli

L Livorno

I Imola

C Como

E Empoli

Q Quarto

U Udine

I Imola

N Napoli

T Torino

O Otranto

