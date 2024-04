La Soluzione ♚ Savoia che fu antipapa

La soluzione di 12 lettere per la definizione: Savoia che fu antipapa. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : AMEDEO OTTAVO

Curiosità su Savoia che fu antipapa: Amedeo viii di savoia, detto il pacifico (chambéry, 4 settembre 1383 – ripaille, 7 gennaio 1451), fu dapprima conte di savoia e poi il primo ad assumere... Amadeus, pseudonimo di Amedeo Umberto Rita Sebastiani (Ravenna, 4 settembre 1962), è un conduttore televisivo, conduttore radiofonico, showman ed ex disc jockey italiano. Esordisce negli anni ottanta a Radio Deejay, lanciato dal talent scout Claudio Cecchetto, in qualità di DJ, e si afferma successivamente come conduttore televisivo a partire dagli anni novanta, conducendo diversi quiz e programmi di intrattenimento, sia sulle reti Rai, sia su quelle Mediaset. Per cinque edizioni consecutive, dal 2020 al 2024, è stato il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo.

