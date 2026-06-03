È agognata da tutti i popoli

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'È agognata da tutti i popoli' è 'Pace'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

P A C E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: È agognata da tutti i popoli

È agognata da tutti i popoli Risposta: PACE

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 2

2 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: P C E

Inizia con: P

P Finisce con: E

Perchè la soluzione è Pace? La pace è ciò che tutti desiderano profondamente. È il sogno di comunità serene e di vite senza conflitti. Quando regna, permette a persone di diverse origini di condividere momenti di armonia e speranza, rendendo il mondo un luogo più accogliente per tutti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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È agognata da tutti i popoli: risposta da 4 lettere

La definizione "È agognata da tutti i popoli" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Pace. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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