È agognata da tutti i popoli
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'È agognata da tutti i popoli' è 'Pace'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: È agognata da tutti i popoli
- Risposta: PACE
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: PCE
- Inizia con: P
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Pace? La pace è ciò che tutti desiderano profondamente. È il sogno di comunità serene e di vite senza conflitti. Quando regna, permette a persone di diverse origini di condividere momenti di armonia e speranza, rendendo il mondo un luogo più accogliente per tutti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
È agognata da tutti i popoli: risposta da 4 lettere
La definizione "È agognata da tutti i popoli" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Pace. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.