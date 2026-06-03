È agognata da tutti i popoli

Luca Bianchi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'È agognata da tutti i popoli' è 'Pace'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

PACE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: È agognata da tutti i popoli
  • Risposta: PACE
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    PCE
  • Inizia con: P
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Pace? La pace è ciò che tutti desiderano profondamente. È il sogno di comunità serene e di vite senza conflitti. Quando regna, permette a persone di diverse origini di condividere momenti di armonia e speranza, rendendo il mondo un luogo più accogliente per tutti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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È agognata da tutti i popoli: risposta da 4 lettere

La definizione "È agognata da tutti i popoli" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Pace. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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