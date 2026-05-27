Lo è l assemblea cui partecipano tutti

Anna Spiotta | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo è l assemblea cui partecipano tutti' è 'Plenaria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PLENARIA

Perchè la soluzione è Plenaria? Una plenaria è un momento in cui tutti i membri si riuniscono per discutere e condividere idee. È un’occasione importante per ascoltare diversi punti di vista e prendere decisioni collettive, creando un clima di collaborazione e confronto tra tutti i partecipanti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Plenaria'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Lo è l assemblea cui partecipano tutti nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Plenaria

Se la definizione "Lo è l assemblea cui partecipano tutti" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Plenaria'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Lo è l assemblea cui partecipano tutti
  • Risposta: PLENARIA
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: P_______
  • Inizia con: P
  • Finisce con: A

Le 8 lettere della soluzione

P Padova
L Livorno
E Empoli
N Napoli
A Ancona
R Roma
I Imola
A Ancona

La soluzione 'Plenaria' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo è l assemblea cui partecipano tutti". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Lo è un campo in cui si coltivano più specie di piante Lo schema con cui sono ordinati gli elementi chimici Altro nome con cui è noto lo squalo elefante Lo è il poema in cui si narrano gesta gloriose I reparti in cui è diviso lo stadio 

Altre definizioni collegate

Con assemblea: Il programma di ciò che si discuterà in assemblea sigla 

Con partecipano: Partecipano alle gite 

Con tutti: Tutti conoscono quello di Mameli 