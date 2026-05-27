Lo è l assemblea cui partecipano tutti

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo è l assemblea cui partecipano tutti' è 'Plenaria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PLENARIA

Perchè la soluzione è Plenaria? Una plenaria è un momento in cui tutti i membri si riuniscono per discutere e condividere idee. È un’occasione importante per ascoltare diversi punti di vista e prendere decisioni collettive, creando un clima di collaborazione e confronto tra tutti i partecipanti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo è l assemblea cui partecipano tutti nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Plenaria

Se la definizione "Lo è l assemblea cui partecipano tutti" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Plenaria'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Lo è l assemblea cui partecipano tutti

Lo è l assemblea cui partecipano tutti Risposta: PLENARIA

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: P_______

P_______ Inizia con: P

P Finisce con: A

Le 8 lettere della soluzione

P Padova L Livorno E Empoli N Napoli A Ancona R Roma I Imola A Ancona

La soluzione 'Plenaria' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo è l assemblea cui partecipano tutti". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.