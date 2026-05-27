Lo è l assemblea cui partecipano tutti
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo è l assemblea cui partecipano tutti' è 'Plenaria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PLENARIA
Perchè la soluzione è Plenaria? Una plenaria è un momento in cui tutti i membri si riuniscono per discutere e condividere idee. È un’occasione importante per ascoltare diversi punti di vista e prendere decisioni collettive, creando un clima di collaborazione e confronto tra tutti i partecipanti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lo è l assemblea cui partecipano tutti nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Plenaria
Se la definizione "Lo è l assemblea cui partecipano tutti" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Plenaria'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Lo è l assemblea cui partecipano tutti
- Risposta: PLENARIA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: P_______
- Inizia con: P
- Finisce con: A
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Plenaria' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo è l assemblea cui partecipano tutti". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con assemblea: Il programma di ciò che si discuterà in assemblea sigla
Con partecipano: Partecipano alle gite
Con tutti: Tutti conoscono quello di Mameli