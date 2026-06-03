Agenzia dell ONU che promuove la cultura e la divulgazione scientifica

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Agenzia dell ONU che promuove la cultura e la divulgazione scientifica' è 'Unesco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

U N E S C O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Agenzia dell ONU che promuove la cultura e la divulgazione scientifica

Agenzia dell ONU che promuove la cultura e la divulgazione scientifica Risposta: UNESCO

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: U E O

Inizia con: U

U Finisce con: O

Perchè la soluzione è Unesco? L'UNESCO è un'agenzia dell'ONU che si dedica a diffondere conoscenza e valorizzare il patrimonio culturale e scientifico nel mondo. Promuove iniziative educative e culturali per far conoscere le scoperte e le tradizioni di diverse comunità, creando un ponte tra le persone e le idee. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Agenzia dell ONU che promuove la cultura e la divulgazione scientifica: risposta da 6 lettere

La definizione "Agenzia dell ONU che promuove la cultura e la divulgazione scientifica" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Unesco. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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