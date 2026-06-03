Agenzia dell ONU che promuove la cultura e la divulgazione scientifica

Paola Cammarota | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

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UNESCO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Agenzia dell ONU che promuove la cultura e la divulgazione scientifica
  • Risposta: UNESCO
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    UEO
  • Inizia con: U
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Unesco? L'UNESCO è un'agenzia dell'ONU che si dedica a diffondere conoscenza e valorizzare il patrimonio culturale e scientifico nel mondo. Promuove iniziative educative e culturali per far conoscere le scoperte e le tradizioni di diverse comunità, creando un ponte tra le persone e le idee. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Agenzia dell ONU che promuove la cultura e la divulgazione scientifica: risposta da 6 lettere

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