Agenzia dell ONU che promuove la cultura e la divulgazione scientifica
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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Agenzia dell ONU che promuove la cultura e la divulgazione scientifica
- Risposta: UNESCO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: UEO
- Inizia con: U
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Unesco? L'UNESCO è un'agenzia dell'ONU che si dedica a diffondere conoscenza e valorizzare il patrimonio culturale e scientifico nel mondo. Promuove iniziative educative e culturali per far conoscere le scoperte e le tradizioni di diverse comunità, creando un ponte tra le persone e le idee. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Agenzia dell ONU che promuove la cultura e la divulgazione scientifica: risposta da 6 lettere
La definizione "Agenzia dell ONU che promuove la cultura e la divulgazione scientifica" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Unesco. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.