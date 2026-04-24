Lo è la commissione che promuove o respinge

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Lo è la commissione che promuove o respinge' è 'Esaminatrice'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ESAMINATRICE

Perché la soluzione è Esaminatrice? L'esaminatrice rappresenta la figura incaricata di valutare e decidere sull'approvazione o il rifiuto di una proposta, di un progetto o di una candidatura. La sua funzione consiste nel scrutinare attentamente ogni dettaglio, garantendo che i criteri stabiliti siano rispettati. Attraverso il suo giudizio, l'esaminatrice contribuisce a determinare l'esito finale, agendo come un'autorità di valutazione. La sua presenza è fondamentale per assicurare trasparenza e correttezza nel processo decisionale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è la commissione che promuove o respinge". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Lo è la commissione che promuove o respinge nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Esaminatrice

La soluzione associata alla definizione "Lo è la commissione che promuove o respinge" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è la commissione che promuove o respinge" conferma che la soluzione 'Esaminatrice' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Esaminatrice

E Empoli S Savona A Ancona M Milano I Imola N Napoli A Ancona T Torino R Roma I Imola C Como E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è la commissione che promuove o respinge" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Esaminatrice' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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