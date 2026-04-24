Lo è la commissione che promuove o respinge
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Lo è la commissione che promuove o respinge' è 'Esaminatrice'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ESAMINATRICE
Perché la soluzione è Esaminatrice? L'esaminatrice rappresenta la figura incaricata di valutare e decidere sull'approvazione o il rifiuto di una proposta, di un progetto o di una candidatura. La sua funzione consiste nel scrutinare attentamente ogni dettaglio, garantendo che i criteri stabiliti siano rispettati. Attraverso il suo giudizio, l'esaminatrice contribuisce a determinare l'esito finale, agendo come un'autorità di valutazione. La sua presenza è fondamentale per assicurare trasparenza e correttezza nel processo decisionale.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è la commissione che promuove o respinge". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
Lo è la commissione che promuove o respinge nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Esaminatrice
La soluzione associata alla definizione "Lo è la commissione che promuove o respinge" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è la commissione che promuove o respinge" conferma che la soluzione 'Esaminatrice' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 12 lettere della soluzione Esaminatrice
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è la commissione che promuove o respinge" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Esaminatrice' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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